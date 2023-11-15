رفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل (صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة الي عددا من الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود الإشغالات والتعديات علي أرصفة المشاه والطرق العامة من المحال والمنشأت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتور لاشين بفيصل.

استجابة محافظة الجيزة لاستغاثة المواطنين

وجاءت الاستجابه الأولي للشكاوي من تواجد إشغالات المحال العامة ووضع الأوتاد الحديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل وقد تم رفع وازالة التعديات والاوتاد الحديدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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جهود محافظة الجيزة لازالة التعديات

وجاءت الاستجابه الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع " الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين " والتي تم خلالها رفع العديد من الاشغالات الموجودة بنهر الطريق، وكذأ رفع تعديات المحلات والمطاعم من علي أرصفة المشاه والتي شملت كراسي وترابيزات واستاندات وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي.

وتم التنبيه علي أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوي بضرورة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع اولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل وإعادة الشي لإصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت وذلك في اطار الاستجابه للشكوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوي.