الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أستاذ قانون دولي يكشف خطوات إدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد مستشفيات غزة

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء ، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه من الضروري توثيق جرائم الحرب التي تقع أو ترتكب في النزاعات المسلحة، قبل رفع أي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي قبل التوجه للجنائية الدولية 

وأضاف أيمن سلامة أنه بخصوص جرائم  الحرب الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف وتقصف وتقتحم المستشفيات والمؤسسات الطبية في قطاع غزة فتعد التصريحات والبيانات والإفادات الرسمية سواء للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية دليل على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وتابع:" الحماية المكفولة للمستشفيات في قطاع غزة، ممنوحة من القانون الدولي الإنساني والذي يحظر قصفها أو مهاجمتها وحمايتها حماية كاملة غير منقوصة حتى في حال صدق الرواية التي ادعاها الاحتلال والتي ثبت بطلانها بأن مقاتلي حماس يلجؤون إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة".

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات الشفاء في غزة

وأكد سلامة:" أن القانون الدولي الإنساني يفرض محاذير واحتياطات استباقية على الطرف المحارب يجب الوفاء بها قبل قصف أو استهداف أي مستشفى والتي تتمثل في حماية وعدم استهداف المدنيين داخل المستشفيات أو الجرحى أو المصابين أو المرضى".

مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فيتو 

وأوضح أيمن سلامة أن الاستهداف يكون  بقدر الأمكان فقط للمقاتيلن المحاربين والذين ثبت عدم وجودهم في مستشفى الشفاء على الإطلاق. 
وشدد أيمن سلامة على أنه ينبغي  على دولة فلسطين توثيق الجريمة النكراء، التي تمثلت في اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء وتقديم هذه المستندات والبيانات والوثائق والأدلة وشهادات الشهود وأعداد القتلى جراء القصف لتقديمها للجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أسامة الشعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أن مستشفى الشفاء يوجد به مقر لقيادة حماس وهناك أنفاق موجودة تحتها وذلك كذريعة لقصف المستشفيات.

خبير فلسطيني يكشف أهداف إسرائيل من اقتحام مجمع الشفاء 

وأكد أسامة الشعت أن مستشفى الشفاء هو المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة والذي تخرج منه جميع بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حول خسائر العدوان على القطاع، فإن كانت إسرائيل صادقة فيما تقول إنها اقتحمت المجمع الطبي بدافع مطاردة قوات حماس فلم هاجمت مستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي؟!
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هناك أهدافا خفية أخرى للاحتلال من استهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة والتي من بينها كتم الصوت الإعلامي لوزارة الصحة لإخفاء جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة.

وتابع الخبير الفلسطيني أن الهدف الثاني من اقتحام مجمع الشفاء في غزة، محاول نتنياهو إسقاط هيبة تمثيلة إعلامية على أنه نجح في السيطرة على مقر قيادة حماس وذلك من خلال الترويج أنه موجود أسفل مجمع الشفاء وبالتالي تحقيق نصر دعائي. 

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