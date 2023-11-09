الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الهيئة العامة للبترول: ارتفاع فاتورة استيراد الوقود في فصل الشتاء

ارتفاع فاتورة استيراد
ارتفاع فاتورة استيراد البترول في فصل الشتاء، فيتو

من المتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الوقود في فصل الشتاء الجاري إلى 1.35 مليار دولار شهريا،  والتي ارتفعت في أغسطس لتصل لـ 1.2 مليار دولار.


وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ" لفيتو"، بأن الوزارة توفر 20 و25% من احتياجاتها من النفط والغاز عبر الاستيراد، وأن قيمة واردات الوقود من الخارج ترتفع خلال فصل الشتاء، مع تزايد الكميات المتعاقد عليها سواء من النفط الخام أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي.

Advertisements


مليار دولار استثمارات بمشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم

ومن المشروعات الجاري تنفيذها، باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار مشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العمق بالبحر المتوسط، وحوالي 8.4 مليار دولار خلال الأعوام  السابقة  وقامت الوزارة هذا العام بوضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 آبار باستثمارات حتى الآن حفر 10 آبار.
 أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بحوالي 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتفاقيات جديدة الهيئة العامة للبترول الغاز الطبيعي العامة للبترول المنتجات البترولية فاتورة استيراد الوقود موقع فيتو

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

قبل زيارته للقاهرة، أمير قطر يصل إلى الإمارات بوفد رسمي

أحمد فتوح ومحمد صبحي يجهزان بيان اعتذار لنادي الزمالك

​​​​​​​بيان عاجل من وزراء خارجية الدول العربية عن حكم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء على موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 134 ألف جنيه إلى 530

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع الميت للحياة في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية وطول العمر

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية