الهيئة العامة للبترول: ارتفاع فاتورة استيراد الوقود في فصل الشتاء

من المتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الوقود في فصل الشتاء الجاري إلى 1.35 مليار دولار شهريا، والتي ارتفعت في أغسطس لتصل لـ 1.2 مليار دولار.



وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ" لفيتو"، بأن الوزارة توفر 20 و25% من احتياجاتها من النفط والغاز عبر الاستيراد، وأن قيمة واردات الوقود من الخارج ترتفع خلال فصل الشتاء، مع تزايد الكميات المتعاقد عليها سواء من النفط الخام أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي.

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مليار دولار استثمارات بمشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم

ومن المشروعات الجاري تنفيذها، باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار مشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العمق بالبحر المتوسط، وحوالي 8.4 مليار دولار خلال الأعوام السابقة وقامت الوزارة هذا العام بوضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 آبار باستثمارات حتى الآن حفر 10 آبار.

أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بحوالي 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.

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