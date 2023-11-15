الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد حب الرشاد، تعالج الإمساك والأنيميا وتخفض الضغط والسكر بالدم

فوائد حب الرشاد،
فوائد حب الرشاد، فيتو

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب المهنة التي لها قيمة غذائية عالية وانتشرت مؤخرا بعد التعريف بأهميتها للصحة.

فوائد حب الرشاد، عديدة فهى تحتوى على الدهون الصحية كما تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة وينصح الخبراء بإضافتها للأكلات المختلفة.

فوائد حب الرشاد 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن حب الرشاد لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها بإستمرار، ومن فوائد حب الرشاد:-

  • يذيب البلغم ويعزز من صحة الجهاز التنفسي.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • يحمي من السرطانات لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمنع تكون الخلايا السرطانية.
  • تعزز من صحة البشرة وجمالها وحمايتها من التجاعيد.
  • يعزز من جمال الشعر وتساعد في علاج جميع مشاكله.
  • يستخدم في علاج التئام كسور العظام سريعًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يمنع اضطرابات الجهاز الهضمي ويطرد الغازات.
  • يقوي المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.
  • يساعد في تنظيم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف التى تساعد في عملية الهضم وتنظف القولون.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يخفض مستوى الضغط والسكر بالدم.
  • يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تسعى بالشبع لفترات طويلة كما أنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • يساعد في الإقلاع عن التدخين.
  • تفتت حصوات ويعزز من صحة الكلى.
  • يساعد في علاج الصداع.
فوائد حب الرشاد، فيتو 

القيمة الغذائية الموجودة في حب الرشاد 

واضاف السيد، أن حب الرشاد لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل المنجنيز والفسفور والكالسيوم والحديد وفيتامينات أ وسي وب ونسبة عالية من الألياف وهى سر فوائدها العلاجية، لذا يجب إضافتها للأكلات المختلفة للاستفادة منها.

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محاذير تناول حب الرشاد 

وتابع، أنه رغم هذه الفوائد التى ذكرناها لحب الرشاد، إلا أنه لا يجوز الإفراط فى تناولها وذلك لأن الإفراط في تناوله يسبب مخاطر عديدة، مثل:

  • خفض مستوى البوتاسيوم بالجسم.
  • كثرة التبول.
  • انخفاض شديد في معدلات ضغط الدم ما يسبب هبوطًا في الدورة الدموية.

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الجرعات المسموح بتناولها من حب الرشاد 

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه الحد المسموح بتناوله احب الرشاد هو ملعقة صغيرة واحدة يوميًّا ولمدة شهر ليس أكثر من ذلك، مع العلم أن حب الرشاد ممنوع على مرضى السكر الذين ينتظمون على العلاج لأنه يسبب انخفاضًا شديدًا في مستويات السكر بالدم ما يسبب مشاكل خطيرة لمرضى السكر، وكذلك الحوامل لأنه يزيد من انقباضات الرحم.

 

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