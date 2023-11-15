فوائد الكمون المغلي، يخفض مستوى الضغط والسكر والكوليسترول بالدم ويحمي من الجلطات

فوائد الكمون المغلي، الكمون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي توجد منذ القدم ويستخدم كنوع من التوابل لنكهته المميزة التي تصفى مذاق مميز للطعام.

وفوائد الكمون المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر بفاعليته فى تهدئة آلام المعدة وتطهيرها وعلاج اضطرابات القولون.

القيمة الغذائية الموجودة في الكمون

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون من التوابل الشهيرة وهو عشب له رائحة مميزة ونكهة قوية وذات قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين سي، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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أهمية تناول الكمون المغلي

وأضافت منى، أن الكمون يدخل فى صناعة الأدوية وله قدرة على تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمى، ويمكن تقديمه بطرق مختلفة. لكن اعتاد المصريون على تناوله كمشروب علاجى بجانب إضافته للأكلات المختلفة.

فوائد الكمون المغلي، فيتو

فوائد الكمون المغلي

وتابعت، أن من فوائد الكمون المغلي:

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.

يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.

يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبي وبالتالي يقضي على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.

يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

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