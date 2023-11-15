الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد اليانسون، يقوي المناعة ويحسن الهضم

فوائد اليانسون، فيتو
فوائد اليانسون، فيتو

فوائد اليانسون، للصحة عديدة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، فيعد اليانسون عشب قديم له تاريخ طويل من الاستخدام الطبي والطهي، وله نكهة حلوة، وغالبًا ما يستخدم في علاج الكحة، وتقوية المناعة، لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، كما يستخدم اليانسون في الطهي، فيمكنه أن يضاف إلى بعض الأطباق، مثل الشوربة والصلصات والحلويات، كما أنه يستخدم كشاي أو مكمل غذائي.

 

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اليانسون يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، التي تمتلك خصائص طبية، وتشمل هذه المركبات:

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الأنثول: وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.
الميثيل تشافيكول: وهو مركب له خصائص مضادة للتشنج.
الفلافونويد: وهي مركبات لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

 

فوائد اليانسون الصحية

أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن العديد من الأبحاث تشير إلى أن اليانسون قد يكون له فوائد صحية عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

 

تحسين الهضم: يُعتقد أن اليانسون يمتلك خصائص مضادة للتشنج، والتي قد تساعد في تخفيف آلام المعدة والغازات والانتفاخ.

 

تخفيف آلام الدورة الشهرية: قد يساعد اليانسون في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل تقلصات البطن وآلام الثدي.

 

تعزيز المناعة: قد يساعد اليانسون في تقوية الجهاز المناعي عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

 

تقليل مستويات السكر في الدم: قد يساعد اليانسون في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

 

تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة: قد يساعد اليانسون في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

اليانسون وفوائده

كيفية استخدام اليانسون

يمكن استخدام اليانسون بعدة طرق، بما في ذلك:

شاي اليانسون: يُصنع شاي اليانسون عن طريق غلي بذور اليانسون في الماء.
مكملات اليانسون: يمكن تناول مكملات اليانسون كمسحوق أو كبسولات.
استخدام اليانسون في الطهي: يمكن استخدام اليانسون الطازج أو المجفف في الطهي.

الآثار الجانبية

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أنه بشكل عام، يعتبر اليانسون آمنًا للاستخدام عند تناوله بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل الغثيان أو الإسهال.

ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول اليانسون. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد استشارة الطبيب قبل تناول اليانسون.

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