الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان أحد العقارات بالأسوار في الجيزة (صور)

فتح شارع تخطيطى
فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية، فيتو

 قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطي بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاح،  وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلق بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية. 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 

كما شدد المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أى إشغالات.
وأكد المحافظ ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة أي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم. 

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقة دخول السيارات إليه، وذلك في إطار الاستجابة لشكوي المواطنين.

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إزالة مخالفات البناء والتعديات بأوسيم
 كما شدد المحافظ على إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجيل بمركز ومدينة أوسيم، بالإضافة إلى إزالة جمالون ومنشآت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين.

وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة.

 

 

التعامل الحازم حيال مخالفات البناء

 كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كل في نطاقه.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

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احمد راشد محافظ الجيزة السودان المرازيق حي العمرانية شارع مصر والسودان شارع الاهرام محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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