البرازيل والأرجنتين، موعد اللقاء الناري في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة.. فينيسيوس جونيور على رأس قائمة السامبا.. وميسي يتواجد بالميدان

تصفيات كأس العالم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، على ملعب الماركانا ضمن الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

وتقام مباراة الأرجنتين ضد البرازيل يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري على ملعب الماركانا في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء المقبل عبر شاشة قناة SSC1 السعودية.



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مواعيد الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

باراجواي ضد كولومبيا.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ديفينسوريس ديل شاكو.



الإكوادور ضد تشيلي.. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب رودريغو باز ديلغادو.



أوروجواي ضد بوليفيا .. الأربعاء 22 نوفمبر، 01:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب سينتيناريو.



البرازيل ضد الأرجنتين.. الأربعاء 22 نوفمبر، 02:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ماراكانا.



بيرو ضد فنزويلا .. الأربعاء 22 نوفمبر، 04:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ستاد ليما الوطني.

القنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وكانت قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لتصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قبل الجولة الخامسة.

وحقق منتخب التانجو بقيادة ميسي العلامة الكاملة بعد الفوز في 4 مباريات، متربعا علي قمة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

1- الأرجنتين: 12 نقطة

2- أوروجواي: 7 نقاط

3- البرازيل: 7 نقاط

4- فنزويلا: 7 نقاط

5- كولومبيا: 6 نقاط

6- الإكوادور: 4 نقاط

7- باراجواي: 4 نقاط

8- تشيلي: 4 نقاط

9- بيرو: نقطة واحدة

10- بوليفيا : بدون نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026

وتلقى منتخب البرازيل نبأ حزينا قبل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأعلن منتخب البرازيل استبعاد إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد البرازيلي عبر موقعه الرسمي أن إيدرسون سيكون خارج معسكر المنتخب، بعدما تعرض لإصابة في قدمه اليسرى خلال تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي، 4-4 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يعوض غياب حارس السيتي، خوسيه بينتو، حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين

وضمت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - لوكاس بيري.

الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو - رينان لودي.

الوسط: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس

الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.

قائمة منتخب الأرجنتين

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي



وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس

وتنطلق غدا الخميس الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا ضد بيرو.. الخميس 16 نوفمبر 2023، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، ملعب هيرناندو سيليس



فنزويلا ضد الإكوداور.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونيمنتال دي ماتورين



كولومبيا ضد البرازيل.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز



الأرجنتين ضد أوروجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:00 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب لابوموبونيرا



تشيلي ضد باراجواي.. الجمعة 17 نوفمبر 2023، 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ملعب مونمنتال دافيد ارلانو

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وكانت نتائج الجولات الأربعة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية شهدت التالي:

نتائج الجولة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا

بيرو 0-1 البرازيل

نتائج الجولة الثالثة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا 2-2 أوروجواي

الأرجنتين 1-0 باراجواي

بوليفيا 1-2 الإكوادور

تشيلي 2-0 بيرو

البرازيل 1-1 فنزويلا

نتائج الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

فنزويلا 3-0 تشيلي

باراجواي 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-0 كولومبيا

أوروجواي 2-0 البرازيل

بيرو 0-2 الأرجنتين