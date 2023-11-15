الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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منوعات

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي الشهير ريد فيل، فيتو

 دخل مغني الراب الأمريكي الشهير ريد فيل إلى حفله في مهرجان  Camp Flog Gnaw، متوشحا بـالكوفية الفلسطينية، أمام مئات من الحضور في ولاية لوس أنجلوس.

شاشة عملاقة بأسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا

 تطرق النجم الشاب بحديثه أمام محبيه، وفي خطوة غير متوقعة، إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يجري من أعمال وحشية، وفق قوله.

 ريد فيل لم يكتفِ بذلك، بل عرض فيل عبر شاشة عملاقة أسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا الذين قضوا بالغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد في القطاع قبل 40 يومًا.

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كما طالب جمهوره المتواجد في الحفل بضرورة الضغط على نوابهم والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين.

"فلسطين حرة"

 وفجأة، صرخ بصوت واحد مع الحاضرين هاتفًا: "فلسطين حرة"، وطالبهم بفتح بث مباشر من هواتفهم، إضافة إلى رفعه العلم الفلسطيني، رغبة منه في دعم القضية وإيصال صوتها للعالم كله، بحسب تعبيره.


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مغني الراب الأمريكي الشهير ريد فيل مهرجان Camp Flog Gnaw الكوفية الفلسطينية قطاع غزة العلم الفلسطيني

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