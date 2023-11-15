صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دخل مغني الراب الأمريكي الشهير ريد فيل إلى حفله في مهرجان Camp Flog Gnaw، متوشحا بـالكوفية الفلسطينية، أمام مئات من الحضور في ولاية لوس أنجلوس.

شاشة عملاقة بأسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا

تطرق النجم الشاب بحديثه أمام محبيه، وفي خطوة غير متوقعة، إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يجري من أعمال وحشية، وفق قوله.

متوشحا بالكوفية الفلسطينية، مغني الراب الأمريكي الشهير @redveil ينشر على شاشة عملاقة أسماء أطفال غزة دون سن ال ٤ سنوات والذين قتلتهم إسرائيل منذ #طوفان_الأقصى.

عرض موقع https://t.co/3Y3AuEjaPD وقال لجمهوره أن يطالبوا ممثليهم بوقف الحرب



وبصوت واحد مع جمهوره هتف "فلسطين حرة" pic.twitter.com/eQrSEICrJA — ميسون عزام (@MayssounAzzam) November 14, 2023

ريد فيل لم يكتفِ بذلك، بل عرض فيل عبر شاشة عملاقة أسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا الذين قضوا بالغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد في القطاع قبل 40 يومًا.

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كما طالب جمهوره المتواجد في الحفل بضرورة الضغط على نوابهم والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين.

"فلسطين حرة"

وفجأة، صرخ بصوت واحد مع الحاضرين هاتفًا: "فلسطين حرة"، وطالبهم بفتح بث مباشر من هواتفهم، إضافة إلى رفعه العلم الفلسطيني، رغبة منه في دعم القضية وإيصال صوتها للعالم كله، بحسب تعبيره.