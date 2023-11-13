وزير الرياضة يتفقد النادي بالشيراتون ويطمئن على مول وجراج المونوريل باستاد القاهرة
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بعمل العديد من الجولات التفقدية داخل محافظة القاهرة للاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت.
وبدأت الجولة بزيارة لنادي النادي بشيراتون وحرص وزير الرياضة على تفقد جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادي النادي بشيراتون والتقي صبحي النائب محمد السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي فرع شيراتون واستمع منه لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادي وعن انشطة الأكاديميات والتي تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادي للاشتراك بها.
ويضم نادي النادي بشيراتون ملاعب كرة القدم وملاعب متعددة الأغراض وملاعب التنس الأرضي، وملاعب للإسكواش والبادل تنس وصالة بولينج وصالات للأنشطة الرياضية وصالة مغطاة وتراك مشي وتراك دراجات بالإضافة إلى المبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم وصالة جمباز.
حضر الجولة اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي لنادي النادي بشيراتون، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور داليا رضا مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الشباب والرياضة.
وزير الرياضة يطمئن على سير العمل بمول وجراج المونوريل باستاد القاهرة
وفى جولته الثانية حرص وزير الرياضة على تفقد تنفيذ مشروع مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولي.
واوضح وزير الرياضة ان المشروع الاستثماري العملاق هو الأول من نوعه فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتابع لهيئة ستاد القاهرة بتكلفة مبدئية مليار و١٥٠ مليون جنيه.
وأشار صبحي ان المشروع الكبير ينفذ على مساحة ١٢ ألف متر ويحتوي على عدد ٢ بدروم يتسع لسعة ألف سيارة وسوف يخدم هذا الجراج مناطق يوسف عباس ومنطقة الاستاد كما انها تعد المحطة الرئيسية لقطار المونوريل بالإضافة إلى خدمة سيارات الجماهير أثناء إقامة المباريات في كرة القدم وباقي الألعاب داخل الاستاد.
حضر الجولة المدير التنفيذي لاستاد القاهرة وليد عبد الوهاب والمهندسة الهام ادم الاستشاري العام للمشروع.
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