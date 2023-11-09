الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

تداول 9 آلاف طن و593 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 9 آلاف طن و593 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 593 شاحنة و68 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 358 شاحنة و56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 235 شاحنة  و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER  قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة القاهرة  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، اور، بريدج  وكوين نفرتيتي. 

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 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق  ومغادرة السفينة أنجي متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها.

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