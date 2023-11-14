الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. بسمة داود تحتفل بعقد قرانها.. وأسما إبراهيم تكشف حقيقة الأجور المليونية للنجوم في حبر سري

بسمة دواد وهاني سرحان،
بسمة دواد وهاني سرحان، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

 احتفلت الفنانة الشابة بسمة داود بعقد قرانها على السيناريست هاني سرحان في أحد المساجد التاريخية  الكبري بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

محمد منير يطرح أغنية "يا فلسطيني" دعما للقضية الفلسطينية
 

طرح  الكينج محمد منير  أغنية جديدة تحت عنوان "يا فلسطيني" لدعم القضية الفلسطينية، بعد معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات على يد الاحتلال الصهيوني.

أغنية محمد منير الجديدة "يا فلسطيني" من كلمات عصام عبدالله ومن ألحان كامل شريف.

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أسما إبراهيم تكشف حقيقة الأجور المليونية للنجوم في حبر سري

نفت الإعلامية أسما إبراهيم، أن يكون السبب الرئيس لظهور نجوم الصف الأول من الفنانين في برنامجها حبر سري الذي انطلق الجزء الرابع منه مؤخرا هو الأجور الفلكية التي يحصلون عليها.

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو": السوشيال ميديا كل دقيقة تطلق شائعة مختلفة، وهذا الكلام ليس حقيقيا على الاطلاق.

وأضافت: “أنا شخصيا لا أعرف معظم أجور الفنانين لأنه أمر خاص بالقناة والفنان أنا أقوم بدور الإعلامي فقط”.

أنغام تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان حلفونا

طرحت المطربة أنغام منذ قليل أغنيتها الجديدة التي جاءت بعنوان “حلفونا” وهي تنتمي إلي نوعية الأغاني الوطنية، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

نجلاء بدر تساند أهل غزة بالدعاء

غزة، توجهت الفنانة نجلاء بدر بالدعاء للشعب الفلسطيني في مقاومته الصامدة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتبت نجلاء بدر في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اللهم نصرًا يتعجب منه أهل الأرض والسماء”.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أعاق قدرة طيران الاحتلال على التحليق فى سماء القطاع، وتخفيض العمليات العسكرية الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي

شاهد البرومو التشويقي لمسلسل زينهم بطولة أحمد داود


طرح الفنان أحمد داود  عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" البرومو التشويقي لمسلسل "زينهم"، المقرر عرضه عبر منصة watch it وعبر قناة on خلال الفترة المقبلة. 

محمد نور يؤدي مناسك العمرة برفقة ابنيه

حرص المطرب  محمد نور على اصطحاب ابنيه لأداء مناسك العمرة، ونشر صورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

رامي جمال يصل الرياض للمشاركة في حفل ليلة الدموع

وصل المطرب رامي جمال إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في حفل ليلة الدموع، الذي يقام الخميس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك رامي جمال في إحياء الحفل رفقة كل من: تامر عاشور، ورامي صبري، وآدم.

اخبار الفن بسمة داود محمد منير

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