الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رامي جمال يصل الرياض للمشاركة في حفل ليلة الدموع (فيديو)

بوستر حفل ليلة الدموع،
بوستر حفل ليلة الدموع، فيتو

 

رامي جمال، وصل المطرب رامي جمال إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في حفل ليلة الدموع، الذي يقام الخميس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

ويشارك رامي جمال في إحياء الحفل رفقة كل من: تامر عاشور، ورامي صبري، وآدم.

ويقدم موسم الرياض، حفلا جديدا تحت عنوان “ليلة الدموع” يوم 16 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

 

يحيي الحفل كل من: رامي صبري، وتامر عاشور، ورامي جمال، والفنان آدم.

Advertisements

حفل روائع بليغ حمدي

واحتضن الخميس الماضي مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد رياض سيتي، حفل "روائع بليغ حمدي"، بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023، بمشاركة كل من: أنغام، نانسي عجرم، صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس ومي فاروق.
 

وجاء حفل روائع بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقدم المشاركون مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

رامي جمال المطرب رامي جمال حفل ليلة الدموع الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

قائمة أغنيات رامي صبري في حفل ليلة الدموع 2

الأكثر قراءة

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

شهدت طرد وتوقفا، الأهلي يهزم الزمالك في ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

اتهمه بقتل أطفال غزة، صحفي يطارد سيناتور أمريكيًا داخل قطار (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

تعرف على سر ارتداء منى عبد الغني الحجاب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية