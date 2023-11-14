الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد منير يطرح أغنية "يا فلسطيني" دعما للقضية الفلسطينية

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

طرح  الكينج محمد منير  أغنية جديدة تحت عنوان "يا فلسطيني" لدعم القضية الفلسطينية، بعد معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات على يد الاحتلال الصهيوني.

أغنية يا فلسطيني

أغنية محمد منير الجديدة "يا فلسطيني" من كلمات عصام عبدالله ومن ألحان كامل شريف.

وقال النجم الكبير محمد منير: وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم  “لا املك غير حنجرتي أساندهم بها”.

 وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من اجل وطنه ومن بين مقاطع الأغنية "أدي الشعب أن حب يرد... بحجارة  بحجارة بحجارة... جندل تأمينك... ينصر دينك يا فلسطيني".

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و طرح الكينج على مدار مسيرته الفنية، عددمن الأغاني المختلفة والتي تدعم القضية الفلسطنية ومن أبرزهم "القدس"، "العمارة العمارة"، "شجر الليمون وغيرهم.

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