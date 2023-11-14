الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

عقد قران بسمة داود
عقد قران بسمة داود وهاني سرحان، فيتو

  احتفلت الفنانة الشابة بسمة داود بعقد قرانها على السيناريست هاني سرحان في أحد المساجد التاريخية  الكبري بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

عقد قران بسمة داود وهاني سرحان 

وحرص الفنان فتحي عبد الوهاب والسيناريست باهر دويدارعلي حضور عقد قران بسمة وهاني  .

 وفي شهر مايو الماضي، احتفلت الفنانة الشابة بسمة داود بخطوبتها علي السيناريست الشاب هاني سرحان، حيث أقيم الحفل بمنزل العروس، وسط حضور عدد من أفراد العائلتين، حيث فضلت بسمة وهاني أن يكون الاحتفال عائليا بعيدا عن الصخب.

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والفنانة بسمة داود  بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفي شعبان وعمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وكانت تجسد شخصية فتاة جميلة تنتمي لأسرة متوسطة، وتقع في حب مصطفي شعبان ويكلل حبهما بالارتباط.

 ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch Itوأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.

ويشار إلى أن السيناريست هاني سرحان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين هما مسلسل حرب بطولة النجم أحمد السقا، ومحمد فراج وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، كما قدم مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

 

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بسمة داود الفنانة بسمة داود عقد قران بسمة داود المؤلف هاني سرحان

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