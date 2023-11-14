الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أنغام تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان حلفونا (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

طرحت المطربة أنغام منذ قليل أغنيتها الجديدة التي جاءت بعنوان “حلفونا” وهي تنتمي إلي نوعية الأغاني الوطنية، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية أنغام الجديدة 

أغنية أنغام الجديدة “حلفونا” من كلمات مصطفي حدوتة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد  وتوزيع  موسيقي نادر حمدي.

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة أنغام في حفل روائع “بليغ حمدي” والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي.

وقدمت المطربة أنغام أغنية “آه لو قابلتك” وأغنية “الحب اللي كان”  بحفل ليلة روائع بليغ  وسط تفاعل الجمهور.

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وعلقت أنغام  على الحفل بــ: "حلم من أحلامي اني اغني فى ليلة بليغ حمدي رفقة أستاذي رمزي يسا".

وتقول كلمات أغنية آه لو قابلتك من زمان 

أه لو قابلتك من زمان كانت حياتى اتغيرت
ولا كان جرى كل اللى كان لكن دى قسمة اتقدرت
ولا كان جرى كل اللى كان لكن دى قسمة اتقدرت
مقسوم لنا، مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا
لما بقى آن الأوان

لو كنت جنبى من زمان كانت حياتى نورت
ولا كان نسى يوم الزمان يبعت بفرحة نورت
ولا كان نسى يوم الزمان يبعت بفرحة نورت
ليل جرحنا لو فرحنا داوى الجراح من قلبنا
آه لما بقى آن الاوان
 
لو كنت شوفتك من زمان كانت عينيا اتعلمت
معنى الحنان، معنى الأمان ولا من دموعها اتألمت
معنى الحنان، معنى الامان ولا من دموعها اتألمت
وأدي بختنا شوفنا الهنا يوم ما قابلنا بعضنا
لما بقى آن الاوان

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أنغام المطربة انغام أغنية أنغام أغنية حلفونا

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