الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير: خطة الحكومة للطروحات المنتظرة سوف تحقق نجاحا كبيرا بشرط

احمد شحاته الرئيس
احمد شحاته الرئيس السابق للجمعية المصرية للمحللين،فيتو

 قال أحمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سابقا، إن  البورصة هى مرآة الاقتصاد والسوق وذلك لعوامل كثيرة للغاية، والدليل على ذلك أنه مع  تراجع الحكومة عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات لعدة سنوات على الرغم من أن الفرصة كانت سانحة فى أعقاب تعويم سعر الصرف وارتفاع أحجام التداول لأعلى من 2 مليار جنيه يوميا.

وأشار إلى أن سيناء بيئة خصبة لاستثمارات ناجحة، موضحا أنه فى حال طرح شركة مثل سيناء للمنجنيز والتى شملتها خطة الحكومة للطروحات المنتظرة فسوف تحقق نجاحا كبيرا خاصة اذا تم توفير عدة شروط من بينها التسويق الجيد والتقييم الجيد والعادل لسعر السهم.

وأضاف أنه فى حال الالتزام  بتلك الضوابط فانه ليس هناك فارق بين البيع لمستثمر استراتيجي او طرح عام بالبورصة، حيث أن المصلحة والفائدة واحدة.

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تداولات منتصف الاسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليار جنيه. 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه. 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%  عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.

 

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