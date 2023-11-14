الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تبدأ من مصر وتنتهي في إسرائيل، وزير الدفاع الفرنسي يزور الشرق الأوسط

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، فيتو

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لمناقشة الوضع في غزة وقضايا الأمن الإقليمية.

وقال: "ستبدأ هذه الرحلة من مصر وتصل إلى الخليج، وستنتهي يوم الجمعة في إسرائيل". وتعد هذه أول زيارة لوزير دفاع فرنسي لإسرائيل منذ عام 2000.

 وقبل وقت سابق من اليوم  أعرب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن أسفهم لموقف باريس من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وهذه بادرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدبلوماسية الفرنسية في العالم العربي، حيث قام العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وبعض دول المغرب العربي، حوالي عشرة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو"، بكتابة وتوقيع مذكرة جماعية، أعربوا فيها عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.


وتم إرسال هذه المذكرة المشتركة إلى الإليزيه، ويقول دبلوماسي فرنسي اطلع عليها: "هذه ليست مزحة، ولكن في المذكرة التي لا يمكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء على أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي في الشرق الأوسط، وأنه يخالف موقفنا المتوازن التقليدي بخصوص الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وعبر السفراء عن خشيتهم من تداعيات الموقف على مصالح فرنسا في المنطقة.

ويكشف مقال الصحيفة عن انقسام داخل الخارجية الفرنسية حول موقف بلادهم مما يحدث.

وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوخ عن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والنساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وحسب بيان للرئاسة الإسرائيلية، أوضح ماكرون أنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء في الحملة التي تقودها ضد حركة "حماس".

 

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