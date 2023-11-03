الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رسالة تحذير من وزير الدفاع الفرنسي لإسرائيل وحزب الله بشأن "قوة اليونيفيل"

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، فيتو

طالب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إسرائيل وحزب الله إلى الحفاظ على "قوة اليونيفيل" العاملة في لبنان وعدم زجها في وضع خطر يتعذر الحفاظ عليها فيه.

 

رسالة ليكورنو لإسرائيل وحزب الله

وقال ليكورنو لراديو فرانس إنفو: "من الواضح أننا يجب ألا نضع قوة اليونيفيل في وضع يتعذر الحفاظ عليها فيه". مضيفًا: "هذه هي الرسالة التي نوجهها لمختلف الأطراف، على الجانب اللبناني وكذلك على الجانب الإسرائيلي".

 

وزير الدفاع الفرنسي يحذر لبنان

وفي حديثه بعد لقائه بالفرقة الفرنسية في لبنان وقبل خطاب مرتقب لزعيم حزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، قال ليكورنو إن جميع قادة لبنان بحاجة لإدراك خطر الذهاب للحرب.

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وقال "الحرب هنا في لبنان ستدفع جزءًا من الشرق الأوسط إلى الهاوية، في هاوية سيكون من الصعب علينا جميعًا أن نخرج منها".

 

حرب إسرائيل وحزب الله

وتسعى فرنسا لاستغلال علاقتها التاريخية مع لبنان لمحاولة نزع فتيل التوترات بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن العنف آخذ في التصاعد.

 وتنشر فرنسا نحو 700 جندي ضمن قوة اليونيفيل التي تأسست عام 1978 في أعقاب أعمال عنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان في يونيو بمحاولة التوصل إلى سبيل لإقناع النخبة السياسية في لبنان بتنحية الخلافات جانبًا واختيار رئيس جديد للدولة بعد أكثر من عام من الفراغ بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإتاحة المجال لضخ المساعدات الخارجية. إلا أن هذا الجهد لم يؤدِ إلى حلحلة الموقف.

وقال ليكورنو "من الواضح أنه في ظل الصعوبات التي نواجهها، فإن عدم وجود شخص للاتصال معه لأكثر من عام الآن ليس أمرًا منطقيًّا. إنه يضعف لبنان أكثر".

 

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