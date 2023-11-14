انطلاق مسيرة ذوي المحتجزين لدى حماس نحو مكتب نتنياهو

انطلقت مسيرة ذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس من تل أبيب نحو مكتب نتنياهو، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية.

وتصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية في تل أبيب، للمطالبة بإقالة نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء والبحث عن بديل له، لإنقاذ الوضع المتأزم.

وفي هذا الصدد قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أمس، إن وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس، عبر عن معارضته لأي تحرك سياسي محتمل للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه خلال الحرب على غزة.

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جانتس يرفض إقالة نتنياهو وقت الحرب



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن بيني جانتس قوله في محادثات خاصة: إنه "لا يمكن استبدال رئيس الوزراء في زمن الحرب، وذكرت مصادر مقربة من جانتس، أن المحادثات الرامية إلى إقالة نتنياهو "ليست أكثر من مجرد وهم"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست".

وفي سياق الحديث المتصاعد حول التحركات الرامية للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، أظهر استطلاع حديث للرأي العام، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة الماضية، أن 26 % فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو أصبح غير ملائم لمنصب رئيس الوزراء، وبذلك انخفضت النسبة 1 بالمئة عن استطلاع الأسبوع الماضي.

ووفق الاستطلاع، اعتبر 52 % من الإسرائيليين، أي غالبية السكان، أن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، كما أيد 41 % من الإسرائيليين مغادرة غزة بعد الحرب، و44 % يريدون إبقاء سيطرة إسرائيل عليها.

وحال جرت انتخابات عامة في إسرائيل، اليوم، ووفقا لاستطلاع الرأي سيتقدم حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانتس ليحصل على 40 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، مقابل 18 مقعدا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.