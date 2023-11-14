الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

انطلاق مسيرة ذوي المحتجزين لدى حماس نحو مكتب نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

انطلقت  مسيرة ذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس من تل أبيب نحو مكتب نتنياهو، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية.

وتصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية في تل أبيب، للمطالبة بإقالة نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء والبحث عن بديل له، لإنقاذ الوضع المتأزم.

 

وفي هذا الصدد قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أمس، إن وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس، عبر عن معارضته لأي تحرك سياسي محتمل للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه خلال الحرب على غزة.

Advertisements


جانتس يرفض إقالة نتنياهو وقت الحرب


ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن بيني جانتس قوله في محادثات خاصة: إنه "لا يمكن استبدال رئيس الوزراء في زمن الحرب، وذكرت مصادر مقربة من جانتس، أن المحادثات الرامية إلى إقالة نتنياهو "ليست أكثر من مجرد وهم"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست".

 

وفي سياق الحديث المتصاعد حول التحركات الرامية للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، أظهر استطلاع حديث للرأي العام، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة الماضية، أن 26 % فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو أصبح غير ملائم لمنصب رئيس الوزراء، وبذلك انخفضت النسبة 1 بالمئة عن استطلاع الأسبوع الماضي.

 

ووفق الاستطلاع، اعتبر 52 % من الإسرائيليين، أي غالبية السكان، أن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، كما أيد 41 % من الإسرائيليين مغادرة غزة بعد الحرب، و44 % يريدون إبقاء سيطرة إسرائيل عليها.

 

وحال جرت انتخابات عامة في إسرائيل، اليوم، ووفقا لاستطلاع الرأي سيتقدم حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانتس ليحصل على 40 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، مقابل 18 مقعدا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إقالة نتنياهو من منصبه الحرب على غزة إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو نتنياهو

مواد متعلقة

خريف نتنياهو، أيامه في السلطة أصبحت معدودة للغاية، وصرخات أهالي الأسرى تطارده في كل مكان

باحثة في الشأن الإسرائيلي: أيام نتنياهو في السلطة أصبحت معدودة

خبيرة بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو في مأزق وقضية الأسرى تغير الخريطة السياسية كاملة بدولة الاحتلال

الأكثر قراءة

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

بعد انقطاع 39 يومًا، أمطار غزة تتحدى حصار الاحتلال، والنشطاء: جند الله (فيديو)

تبدأ من مصر وتنتهي في إسرائيل، وزير الدفاع الفرنسي يزور الشرق الأوسط

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

الزراعة تسابق الزمن للانتهاء من توزيع التقاوي والأسمدة مع بدء موسم القمح

باسم يوسف يتحدث عن فيديو ادعاء ممرضة إدارة حماس لمستشفى الشفا بـ غزة

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

زينة مكي تصدم جمهورها بحكاية معاناتها بعد كسر شرائح تثبيت عمودها الفقري

Advertisements

منوعات

المزيد

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

المزيد
الجريدة الرسمية