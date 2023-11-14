الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يوجه الحكومة بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وجه الرئيس السيسي بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

كما تناول الاجتماع جهود المضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

 

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.


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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان المبارك

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