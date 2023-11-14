أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

القيام بالأعمال المنزلية له فوائد عديدة للجسد والنفس على حد سواء، حيث إنه يرفع اللياقة البدنية من ناحية ويحسن الحالة المزاجية من ناحية أخرى.

إلى ذلك قالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية لاورا شويبله إن القيام بالأعمال المنزلية يعني الكثير من الحركة والرياضة، نظرًا لأن التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية وأعمال المسح والترتيب يتطلب بعض القوة والتحمل.

حرق السعرات الحرارية

وأضافت شويبله أنه عند استعمال المكنسة الكهربائية لمدة ساعة، فإنه يتم حرق 200 سعر حراري، ويسري ذلك عند تنظيف النوافذ، فإذا تم العمل عليها لمدة ساعة فإنه يتم حرق 180 سعرًا حراريًا، وعند القيام بتنظيف الحمام فإنه يمكن حرق 300 سعر حراري.

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ويتزايد معدل حرق السعرات الحرارية عند القيام بالأعمال المنزلية في الهواء الطلق، فمثلًا عند العمل في الحديقة وإجراء أعمال البستنة لمدة ساعة فإنه يتم حرق حوالي 360 سعرًا حراريًا، بينما يحتاج قص العشب إلى 400 سعر حراري.

وتقترح مدربة اللياقة البدنية بعض التمارين، التي يمكن أداؤها أثناء غسل الأطباق أو تنظيف الحمام أو ترتيب الأسرّة أو تنظيف النوافذ:

غسل الأطباق مع تمارين القدم:

وقد نصحت مدربة اللياقة البدنية برفع الكعب وخفضه أثناء الوقوف على حوض الغسل، كما يمكن دحرجة كرة رغوية أو كرة تنس أثناء غسل الأطباق.

مسح الأرضية بخطوات المقص:

وخلال تنظيف الأرضيات أو الحمام يمكن استعمال قطعتين من قماش التنظيف تحت القدمين والتحرك في شكل المقص أو محاولة القيام بذلك بواسطة قطعتين من قماش التنظيف في اليدين مع الارتكاز على الساعد أو في وضع تمارين البلانك.

تمارين تقوية العضلات عند التنظيف:

تستطيع المرأة دمج بعض تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الرفع عند التعامل مع الأشياء الثقيلة، وتكرار ذلك عدة مرات.

تمارين التوازن عند ترتيب السرير:

ومن الممكن إجراء بعض تمارين التوازن قبل البدء في ترتيب السرير، مثل محاولة الوقوف بقدم واحدة على مرتبة السرير.

تمارين الإطالة عند تنظيف النوافذ:

كما يمكن للمرأة استغلال فرصة تنظيف النوافذ للقيام بالعديد من تمارين الإطالة، وذلك لتخلص من حالات الشد والتوتر في عضلات الكتف والذراع والصدر.

أيضا، نصحت مدربة اللياقة البدنية بإجراء الأعمال المنزلية بصحبة الموسيقى، نظرًا لأن جلسات الرقص المحتملة يمكن أن تحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنها تحسن الحالة المزاجية.

راحة نفسية

من جانب آخر، يمكن للأعمال المنزلية أن تمنح المرأة شعورا بالراحة النفسية إلى جانب تعزيز اللياقة البدنية؛ حيث أكدت عالمة النفس النمساوية بريجيت بوزنكوبف أن النظافة والترتيب يساعدان في التخلص من التوتر والضغط العصبي.

الإلهاء والتأمل:

في حالة ما انغمست المرأة في الأعمال المنزلية، التي تقوم بها، فإنها قد تتمكن بذلك من إخفاء المشكلات وتهدئة عقلها.

الشعور بالنجاح:

القيام ببعض الأعمال المنزلية، مثل ترتيب غرفة فوضوية، قد يمنح المرأة شعورًا بالإنجاز والنجاح، ومن الأفضل أن يصبح هذا الشعور روتينيًا.

الاسترخاء:

الأعمال الروتينية تمثل في نظر الكثير من السيدات طريقة فعالة للتخلص من التوتر والضغط العصبي. ونصحت بوزنكوبف بإجراء جلستين صغيرتين للتنظيف خلال الأسبوع؛ وبهذه الطريقة تشعر المرأة بأنها أنجزت شيئا ما بسرعة.

نوم أفضل:

تستطيع السيدات، اللاتي يعانين من اضطرابات النوم، الاستفادة من روتين التنظيف في المساء، حيث يتعين عليهن التركيز على المهام البسيطة مثل وضع الأطباق في الغسالة أو فرز قطع الملابس. وأضافت بوزنكوبف قائلة: "يجب أن تنغمس المرأة بكل حواسها في النشاط، الذي تقوم به وتستمع به، وذلك من أجل الوصول إلى حالة الاسترخاء والهدوء".

وأكدت شويبله إلى نشاط التنظيف الأكثر راحة يختلف من سيدة إلى أخرى، ولذلك نصحت مدربة اللياقة البدنية باختيار النشاط، الذي يحد من مستوى التوتر والضغط العصبي بسرعة أكبر، علاوة على ضرورة القيام بهذا النشاط بحركة أكبر للتخلص من المزيد من التوتر.