عملت لصالح الموساد والـCIA، أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية التي اختفت في العراق

بثت قناة تلفزيونية عراقية تسجيل فيديو لـ الأسيرة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، هو الأول على الإطلاق منذ أسرها قبل تسعة أشهر في بغداد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت السلطات الإسرائيلة أعلنت قبل 9 أشهر أن تسوركوف أسيرة في العراق.

لكن هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من أسر الشابة الإسرائيلية التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم أسرها في العاصمة العراقية في نهاية آذار الماضي.

Advertisements

وبثت قناة "الرابعة" التلفزيونية العراقية أول فيديو لتسوركوف منذ اختفائها.



وفي التسجيل ومدته أربع دقائق، تجلس الرهينة على كرسي مرتدية قميصًا أسود وتخاطب الكاميرا.

وتقول الأسيرة في هذا التسجيل إنها عملت لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في كل من سوريا والعراق.

وفي نهاية الفيديو، تقول إن أحدًا لم يفعل أي شيء لإطلاق سراحها.



وفي مطلع يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى كتائب حزب الله".