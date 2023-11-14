الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عملت لصالح الموساد والـCIA، أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية التي اختفت في العراق

الاسيرة الإسرائيلية
الاسيرة الإسرائيلية الروسية، فيتو

بثت قناة تلفزيونية عراقية تسجيل فيديو لـ الأسيرة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، هو الأول على الإطلاق منذ أسرها قبل تسعة أشهر في بغداد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.


وكانت السلطات الإسرائيلة أعلنت  قبل 9 أشهر أن  تسوركوف أسيرة في العراق.

 

لكن هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من أسر الشابة الإسرائيلية التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم أسرها في العاصمة العراقية في نهاية آذار الماضي.

Advertisements

وبثت قناة "الرابعة" التلفزيونية العراقية أول فيديو لتسوركوف منذ اختفائها.

 


وفي التسجيل ومدته أربع دقائق، تجلس الرهينة على كرسي مرتدية قميصًا أسود وتخاطب الكاميرا.

وتقول الأسيرة في هذا التسجيل إنها عملت لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في كل من سوريا والعراق.

وفي نهاية الفيديو، تقول إن أحدًا لم يفعل أي شيء لإطلاق سراحها.


وفي مطلع يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى كتائب حزب الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العراق إسرائيل إليزابيث تسوركوف سوريا كتائب حزب الله نتانياهو

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندية أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

كتائب القسام تنشر رسالة لمجندة أسيرة قتلت في قصف على غزة

أحداث حماس وإسرائيل، أسيرة تكشف كذب جيش الاحتلال وتحكي عن المقاومة

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

عملت لصالح الموساد والـCIA، أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية التي اختفت في العراق

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية