الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تنشر رسالة لمجندة أسيرة قتلت في قصف على غزة

الأسيرة الإسرائيلية
الأسيرة الإسرائيلية المجندة فاؤول، فيتو

نشرت كتائب القسام مساء اليوم الاثنين، رسالة الأسيرة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي "قُتلت بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 9 نوفمبر 2023".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت المجندة وهي تعرف عن نفسها، ومن ثم قالت: "أنا موجودة في غزة.. كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ".

وأضافت: "أنا منذ 4 أيام في غزة.. يوجد مخطوفون آخرون معي.. نحن نخشى أن نموت من الصواريخ".

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مقتل أسيرة مجندة في غزة

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن "مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عامًا من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علمًا بأن كتائب القسام ستصدر لاحقًا مادة توثق صحة هذا الإعلان".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

 

تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة

وأكد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف الناطق باسم القسام: "مجاهدونا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا..قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها".

وأردف: "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية..الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها".

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القسام غزة قصف الطائرات الإسرائيلية الأسيرة المجندة فاؤول أزاي

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