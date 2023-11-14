الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس 4 أشخاص مقيمين بمحافظة المنوفية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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قسم شرطة شبين الكوم وزارة الداخلية محافظة المنوفية

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