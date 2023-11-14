أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

استمر المرض العقلي بين الأطفال الألمان عند مستوى مرتفع العام الماضي، وفقًا لدراسة أجرتها شركة تأمين صحي رائدة.

وكشف التقرير، الذي تم إجراؤه لصالح "دي إيه كي - جيزوندهايت" أن هناك انخفاضًا طفيفًا في أرقام علاج المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

تراجع الإصابة بين الفتيات

ولكنه في عام 2022، تلقى عدد أقل من الفتيات تشخيصًا جديدًا بنسبة 11% مقارنة بعام 2021، بينما كان هناك انخفاض بنسبة 5% في الأولاد.

Advertisements

ورغم ذلك، لا يزال عدد الأطفال المصابين أكبر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا وخاصة الفتيات.

أما في عام 2022، فكانت هناك زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2019 وفي المجموع، تم تشخيص حوالي 110 آلاف فتاة حديثًا بمرض عقلي أو اضطراب سلوكي في عام 2022.

وقد فحص باحثو جامعة بيليفيلد بيانات مجهولة المصدر لحوالي 794 ألف طفل حتى سن 17 عامًا، تم تغطيتهم بتأمين صحي (دي إيه كي) بين عامي 2017 و2022.

الفتيات تعانين أكثر من الاكتئاب

واكتشفوا أن الفتيات تعانين أكثر من غيرهن من الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات الأكل.

وتبين للباحثون أيضًا أن هناك اختلافات بين الأسر الغنية والفقيرة عندما يتعلق الأمر بالعلاج.

وتراجعت تشخيصات الاكتئاب بين الفتيات المحرومات اجتماعيًا تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 29% و28% للفتيات من الطبقات الوسطى والعليا.

فئة أقل عرضة لطلب العلاج

وبدوره، قال كريستوف كوريل، مدير مستشفى الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعلم النفس الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى شاريتيه: "أحد الافتراضات هو أن الشباب من خلفيات محرومة اجتماعيًا ليسوا عمومًا أقل مرضًا عقليًا. إنهم أقل عرضة لطلب العلاج".

وأكد: "هناك قلق من أن الأطفال والمراهقين من الأسر المحرومة اجتماعيًا لا يتمتعون بنفس فرص العلاج مثل أقرانهم من الطبقات الاجتماعية الأخرى".