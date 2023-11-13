أعراض الاكتئاب عند البالغين والمراهقين والأطفال والعلاج

أعراض الاكتئاب، من الأعراض التي قد لا يلتفت لها أصحابها، أو حتى المحيطين بهم، فغالبا ما يفسر معظم الأشخاص مرض الاكتئاب، على أنه حالة من الحزن أو الكآبة، أو سيطرة الهموم على الشخص، مما يزيد من تطور الحالة دون اللجوء لطبيب متخصص لتلقي العلاج المناسب.

كما أن هناك بعض الفئات لازالت لا تعترف بأهمية العلاج النفسي، وخطورة المرض النفسي، في حين أن مرض الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية والعقلية، فإن لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد يتخلص المصاب من حياته في لحظة.

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أعراض الاكتئاب

وأشار الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي، إلى أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يؤدي إلى مشاعر الحزن المستمرة وفقدان الاهتمام بالنشاطات التي كانت تُعد ممتعة في السابق. كما يمكن أن يسبب الاكتئاب مشاكل في النوم والأكل والتركيز والطاقة، وقد ينته الأمر بالتخلص من الحياة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه لابد من التعرف على أعراض الاكتئاب، حتى يمكن اكتشافها سريعا، سواء من قبل المريض، أو من ذويه والمحيطين به؛ لمساعدته على تلقي العلاج، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

سيطرة مشاعر الحزن أو اليأس

فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة اليومية

تغيرات في الشهية (زيادة أو فقدان الوزن)

اضطرابات النوم (الأرق أو الإفراط في النوم)

التعب أو فقدان الطاقة

صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات

الشعور بالذنب أو اللوم

أفكار الانتحار أو الموت

أعراض أخرى للاكتئاب

بالإضافة إلى الأعراض السالف ذكرها، يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا مجموعة من الأعراض الجسدية، مثل:

الصداع

آلام الظهر

آلام المعدة

مشاكل في الجهاز الهضمي

آلام العضلات

التعب العام

الاكتئاب

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

وأوضح استشاري الطب النفسي، أنه يمكن أن تظهر أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين بشكل مختلف عن البالغين، وتشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

فقدان الاهتمام بالمدرسة أو الهوايات

مشاكل في التركيز في المدرسة أو في المنزل

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة

تغيرات في المزاج أو السلوك

اضطرابات النوم (الأرق أو الإفراط في النوم)

مشاكل في الأكل (زيادة أو فقدان الوزن)

الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة

أفكار الانتحار أو الموت

علاج الاكتئاب

وأكد استشاري الطب النفسي أنه يمكن علاج الاكتئاب بمجموعة من العلاجات، بما في ذلك الأدوية والعلاج النفسي، وغالبًا ما تكون الأدوية فعالة في علاج أعراض الاكتئاب، وقد يساعد العلاج النفسي في تحديد ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الاكتئاب.

الوقاية

وأشار إلى أنه لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من الاكتئاب، ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لخفض خطر الإصابة به، مثل:

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

إدارة المشاعر السلبية والتخلص منها أولا بأول.

التعبير عن المشاعر، والتعامل مع الأزمات وحلها.

إدارة الإجهاد بشكل فعال.

اتباع نظام غذائي صحي.