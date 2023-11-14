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رياضة

بيلينجهام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ13

بيلينجهام يتصدر ترتيب
بيلينجهام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، يتصدر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، بعد مرور الجولة الـ 13 وقبل التوقف الدولي.

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ13


1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

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3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.


3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 13 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد جيرونا في الصدارة متفوقا علي ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركزين الثاني والثالث.

ترتيب الدوري الاسباني 

1- جيرونا 34 نقطة
2- ريال مدريد 32 نقطة
3- برشلونة 30 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة
6- ريال سوسييداد 22 نقطة
7- ريال بيتيس 21 نقطة
8- لاس بالماس 18 نقطة
9- فالنسيا 18 نقطة
10- رايو فاليكانو 18 نقطة
11- خيتافي 16 نقطة
12- أوساسونا 14 نقطة
13- إشبيلية 12 نقطة
14- فياريال 12 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة
16- قاديش 10 نقاط
17- ريال مايوركا 9 نقاط
18- سيلتا فيجو 7 نقاط
19- غرناطة 7 نقاط
20- ألميريا 3 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الاسباني 

 

 

 

جيرونا يتصدر الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا فوزًا مهمًّا على نظيره رايو فاييكانو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”. 

سجل ثنائية رايو فاييكانو كل من أرتيم دوفبيك في الدقيقة 42، وسجل سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 65، بينما سجل هدف رايو فاييكانو اللاعب ألفارو جارسيا في الدقيقة الخامسة.

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

برشلونة يفوز علي ألافيس 

وانتزع فريق برشلونة فوزا صعبا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في الدقيقتين 53 و78 أحدهما من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا المتصدر وريال مدريد الوصيف.

 

ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5\1 من المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا
 

سجل الهدف الأول لـ ريال مدريد اللاعب داني كارفخال في الدقيقة 3 عن طريق تصويبة صاروخية على الطائر بقدمه اليسرى، وسجل الهدف الثاني لمدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 49 وجاء بتسديدة قوية من فينسيوس على حدود منطقة الجزاء.

وجاء هدف ريال مدريد الرابع بخطأ فادح من حارس فالنسيا بعد تمريرة تصل لرودريجو ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك بهدف رابع للريال في الدقيقة 50 من المباراة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس بعد انطلاقة من رودريجو ليصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهتز الشباك في الدقيقة 84.

 

وجاء هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة عرضية ويقابلها هوجو دورو بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهتز الشباك في الدقيقة 88.

 

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 32 نقطة من 13 مباراة.

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