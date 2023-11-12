الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

تشافي غاضبا: الإعلام سبب توتر لاعبي برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فيتو

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، غضبه من الانتقادات التي يتلقاها اللاعبون والجهاز الفني من وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "فوربس" الأمريكية: “ما تقوله الصحافة عن برشلونة يؤثر في اللاعبين.. يتم إنشاء سيناريوهات غير حقيقية، وهذا يؤثر سلبًا، لا أشعر بالتوتر الشديد لكن اللاعبين متوترون، أستطيع أن أرى ذلك في وجوههم”.

وأضاف: "قالوا عني أنني كنت سرطان برشلونة (عندما كان لاعبًا) والآن أنا هنا كمدرب، أستطيع أن أؤكد أن اللاعبين لا يستمتعون بكرة القدم الآن، أحاول البحث عن حلول لمشاكلنا حتى يتمكن اللاعبون من الاستمتاع بوقتهم على أرض الملعب".

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واختتم مدرب برشلونة تصريحاته: "نعم نمر بلحظة سيئة لكن حتى مع كل ذلك تمكنا من الفوز وهذا ما يهم، اللاعبون لعبوا في النهاية بشجاعة من أجل تحقيق الفوز حتى عندما لم تكن الأمور على ما يرام، وهذا أيضًا مهم جدًا".

وانتزع فريق برشلونة فوزا صعبا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في الدقيقتين 53 و78 أحدهما من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع فريق برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا المتصدر وريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، إنييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي.

 

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة 

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، دوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، ريوخا.

خط الهجوم: سامو.

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