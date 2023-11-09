الغموض يسيطر على موقف بيلينجهام قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

خاض الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، تدريباته اليوم الخميس وهو يرتدي واقيا على منطقة الكتف، ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فالنسيا بعد غد السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وكان بيلينجهام أصيب الأحد الماضي بخلع في الكتف الأيسر خلال مباراة رايو فاييكانو في الليجا التي انتهت بالتعادل السلبي.

موقف بيلينجهام من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن مشاركة بيلينجهام أمام فالنسيا ليست مؤكدة، وسيتم اتخاذ قرار مشاركته من عدمها بناء على اتفاق مسبق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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يشار إلى أن بيلينجهام لم يشارك مع ريال مدريد في الفوز على سبورتنج براجا (3-0)، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند، وتألق بشكل لافت للنظر، إذ يعتلي صدارة هدافي الليجا برصيد 10 أهداف.

مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 12 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، والفوز على براجا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة.

بينما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز على يونيون برلين بنتيجة 3-2، ثم الخسارة أمام النادي الملكي 2-1.