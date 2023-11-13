الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

رئيس بايرن ميونخ يكشف حقيقة بيع ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

ألفونسو ديفيز،فيتو
ألفونسو ديفيز،فيتو

أعلن هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، عن موقفه من أنباء بيع الكندي الدولي ألفونسو ديفيز، نجم البافاري، لفريق ريال مدريد، الصيف المقبل.

وذكرت تقارير، أن العلاقة متوترة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع البافاري.

تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ 

وقال هاينر، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "إنه معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025.. إنه أحد أفضل الأظهرة بالعالم".

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وأضاف هاينر: "بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ، وآمل أن تكون رغبته أيضًا أن يبقى معنا".

وذكرت تقارير، أن بايرن ميونخ، مستاء للغاية من سلوك نضال حوسة، وكيل ديفيز وصديقه المقرب، الذي يطلق العديد من التصريحات مؤخرًا، من بينها أن هناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد مع النجم الكندي.

وقال حوسة في حوار آخر: "ريال مدريد نادٍ كبير.. لطالما كنت معجبًا بهذا الفريق".

وأضاف: "سماع أنهم يهتمون باللاعب الذي أمثله، يجعلني أشعر بالفخر.. هناك خمسة أندية كبيرة في العالم، وبايرن واحد منها.. لكن ريال مدريد اسم كبير، إننا نتحدث عن 14 دوري أبطال".

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره هايدنهايم، بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني الممتاز.

تقدم بايرن ميونخ الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

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