الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر سيتي وتشيلسي ينافسان ريال مدريد على التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

ألفونسو ديفيز، فيتو
ألفونسو ديفيز، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن دخول أندية إنجليزية كبرى في سباق التعاقد مع أحد نجوم فريق بايرن ميونخ الألماني.

صراع إنجليزي إسباني على ديفيز

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أبدت العديد من الفرق الإنجليزية، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ.

ويمتد عقد ديفيز في أليانز آرينا، حتى صيف 2025، وسط أنباء تفيد بعدم رغبته في توقيع عقدٍ جديد.

وأضافت الصحيفة أنه في هذه الحالة سيحدث كما حدث مع جود بيلينجهام، لاعب دورتموند السابق، والمنتقل لصفوف ريال مدريد هذا الموسم، موضحة أن "إرادة اللاعب ستحدد إلى أي فريق سينتقل له في الصيف المقبل".

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ويعتقد ريال مدريد أنه متقدم على البقية، خاصة أن ديفيز متحمس لحمل قميص الميرنجي، ومع ذلك، يصر بايرن ميونخ ورئيسه هيربرت هاينر، على قدرة النادي البافاري على الاحتفاظ بنجمه.

تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ 

قال هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "إنه معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025.. إنه أحد أفضل الأظهرة بالعالم".

وأضاف هاينر: "بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ، وآمل أن تكون رغبته أيضًا أن يبقى معنا".

وذكرت تقارير، أن بايرن ميونخ، مستاء للغاية من سلوك نضال حوسة، وكيل ديفيز وصديقه المقرب، الذي يطلق العديد من التصريحات مؤخرًا، من بينها أن هناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد مع النجم الكندي.

وقال حوسة في حوار آخر: "ريال مدريد نادٍ كبير.. لطالما كنت معجبًا بهذا الفريق".

وأضاف: "سماع أنهم يهتمون باللاعب الذي أمثله، يجعلني أشعر بالفخر.. هناك خمسة أندية كبيرة في العالم، وبايرن واحد منها.. لكن ريال مدريد اسم كبير، إننا نتحدث عن 14 دوري أبطال".


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