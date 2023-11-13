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رياضة

تقارير توضح مستقبل حارس ريال مدريد مع الفريق

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مستقبل الحارس أندريه لونين مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

مستقبل أندريه لونين مع ريال مدريد

وكشفت التقارير الصحفية أن ريال مدريد لم يعرض على أندريه لونين تجديد عقده، خصوصًا مع تبقي 50 يومًا وسيكون حرًا مع أحقية توقيعه مع أي فريق آخر.

وأشارت إلى أن مسؤولي فريق ريال مدريد لا يستبعدون فكرة تجديد عقد الحارس، وأن النادي الملكي بدأ بالفعل بدراسة إمكانية المراهنة عليه في الموسم القادم.

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وتابعت التقارير الصحفية الإسبانية بأن فريق ريال مدريد حتى الآن لم يقرر التعاقد بشكل دائم مع الحارس القادم على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي كيبا أريزابالاجا، وأن إدارة النادي الملكي تثق وتراهن على أندريه لونين، وأنه سيصبح لاعب مهم في النادي مستقبلًا.

واختتم التقرير بإبراز أرقام الحارس لونين وأنه أفضل حارس مرمى بالدوري الإسباني من حيث نسبة تصديه للتسديدات، وأن تصدياته أفضل من الحارس كيبا.

صراع إنجليزي إسباني على ديفيز

 

من ناحية أخرى كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن دخول أندية إنجليزية كبرى في سباق التعاقد مع أحد نجوم فريق بايرن ميونخ الألماني.

 

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أبدت العديد من الفرق الإنجليزية، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ.

ويمتد عقد ديفيز في أليانز آرينا، حتى صيف 2025، وسط أنباء تفيد بعدم رغبته في توقيع عقدٍ جديد.

وأضافت الصحيفة أنه في هذه الحالة سيحدث كما حدث مع جود بيلينجهام، لاعب دورتموند السابق، والمنتقل لصفوف ريال مدريد هذا الموسم، موضحة أن "إرادة اللاعب ستحدد إلى أي فريق سينتقل له في الصيف المقبل".

 

ويعتقد ريال مدريد أنه متقدم على البقية، خاصة أن ديفيز متحمس لحمل قميص الميرنجي، ومع ذلك، يصر بايرن ميونخ ورئيسه هيربرت هاينر، على قدرة النادي البافاري على الاحتفاظ بنجمه.

 

تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ 

قال هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "إنه معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025.. إنه أحد أفضل الأظهرة بالعالم".

وأضاف هاينر: "بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ، وآمل أن تكون رغبته أيضًا أن يبقى معنا".

وذكرت تقارير، أن بايرن ميونخ، مستاء للغاية من سلوك نضال حوسة، وكيل ديفيز وصديقه المقرب، الذي يطلق العديد من التصريحات مؤخرًا، من بينها أن هناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد مع النجم الكندي.

وقال حوسة في حوار آخر: "ريال مدريد نادٍ كبير.. لطالما كنت معجبًا بهذا الفريق".

وأضاف: "سماع أنهم يهتمون باللاعب الذي أمثله، يجعلني أشعر بالفخر.. هناك خمسة أندية كبيرة في العالم، وبايرن واحد منها.. لكن ريال مدريد اسم كبير، إننا نتحدث عن 14 دوري أبطال".

 

 

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