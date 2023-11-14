الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

تعرف على حكام مباريات الثلاثاء في الجولة الثامنة بدوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من دوري القسم الثاني "أ" "دوري المحترفين".

 

حكام مباراة لافيينا ضد حرس الحدود 

حكام مباراة لافيينا ضد حرس الحدود 

 

حكام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي 

 

حكام مباراة السكة الحديد ضد  بروكسي 

 

حكام مباراة القناة ضد الاتصالات 

حكام مباراة القناة ضد الاتصالات

 

حكام مباراة طنطا ضد النجوم 

حكام مباراة طنطا ضد النجوم 


مواعيد مباريات  الثلاثاء في دوري المحترفين

طنطا ضد النجوم  - الثلاثاء 2:30 عصرًا

القناة ضد الاتصالات  - الثلاثاء 2:30 عصرًا

السكة الحديد ضد  بروكسي - الثلاثاء 2:30 عصرًا

 

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لافيينا ضد حرس  الحدود - الثلاثاء 2:30 عصرًا

وتعادل وادي دجلة مع بتروجت 1-1 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين  “دوري القسم الثاني أ” والتي أقيمت أمس الأحد.

وتقدم بتروجت عن طريق اللاعب حامد محمد وتعادل وادي دجلة عن طريق وليد عطية ليحصد  دجلة وبتروجت نقطة لكل منهما.

 

نتائج مباريات اليوم في الجولة الثامنة لدوري  المحترفين 

أسوان  يفوز 3-2 علي مكادي

بترول أسيوط  يفوز 1-0 علي غزل المحلة

مصر المقاصة يفوز 1-0 علي  جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة  يفوز 5-0 علي النصر للتعدين

دكرنس وراية 2\2

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثامنة

1- بتروجيت 15  نقطة
2- لافيينا إف سي  14 نقطة
3- غزل المحلة 14  نقطة
4- وادي دجلة 13  نقطة
5- حرس الحدود  13 نقطة
6- القناة 11  نقطة
7- الاتصالات 10  نقاط
8- السكة الحديد  10 نقاط
9- أبو قير للأسمدة  10 نقاط
10- دكرنس 10  نقاط
11- مكادي 9  نقاط
12- راية 9  نقاط
13- بترول أسيوط  9 نقاط
14- طنطا‏ 8  نقاط
15- بروكسي  8 نقاط
16- أسوان 7  نقاط
17- النجوم 6 نقاط
18- جمهورية شبين 5  نقاط
19- النصر للتعدين 4 نقاط
20- مصر المقاصة 3 نقاط

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين  وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

دوري المحترفين، دكرنس يتعادل 2/2 أمام راية

أسوان يفوز والمحلة يتعثر في مباريات اليوم من دوري المحترفين

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دوري المحترفين، دكرنس يتعادل 2/2 أمام راية

أسوان يفوز والمحلة يتعثر في مباريات اليوم من دوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثامنة لدوري المحترفين 

دوري المحترفين، تعادل وادي دجلة وبتروجيت 1-1 بافتتاح الجولة الثامنة

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