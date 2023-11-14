الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، فحوصات مجانية احتفالا باليوم العالمي للسكري بطب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء فعاليات للتوعية بمرض السكري، ويأتي ذلك في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للسكري، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د على الأنور عميد كلية الطب وأ.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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كلية الطب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمرض السكرى

وتناقش الندوة تسليط الضوء على التغذية الصحية وأهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الاحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، ضغط الدم، الدهون والوزن.

وفي سياق آخر تنظم جامعة عين شمس، قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣: ١٤ من نوفمبر الجاري.

 

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس 

ويشارك بالمعرض كليات العلوم، والهندسة، والبنات، والزراعة، والتربية النوعية حيث تقدم وحدات الكليات عددًا متنوعًا من منتجاتها الغذائية ومستحضرات التعقيم والصابون ومشغولات فنية متنوعة وتقدم كلية الهندسة مجموعة متنوعة من الأثاث المكتبي.

تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا

رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال تطوير المدينة الطبية

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