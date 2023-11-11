هندسة عين شمس تفوز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فاز مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول على مستوي الجمهورية (فئة المشروعات غير الهادفة للربح) وذلك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسلمت الجائزة الدكتورة شيرين العجرودي، مدير المركز، من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في احتفال حضره ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتنمية المحلية، والكهرباء ورائد المناخ، ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، والسادة المحافظين، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسئولين.

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المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدير بالذكر أنه تم عرض المشروع على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وكانت أبرز معايير التقييم للمشروعات تتمثل في اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية القابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة

وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودي أن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة عمر الحسيني عميد كلية الهندسة من المراكز البيئية الرائدة في مصر حيث تم إنشاؤه من خلال المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STIFA) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل مماثل من كلية الهندسة جامعة عين شمس ويعد الهدف الأساسي للمركز هو معالجة التحديات البيئية التي تواجه مصر في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والاقتصاد الدائري، والاستراتيجيات البيئية من خلال البحث، وتشجيع الابتكار، والاستشارات الهندسية والقياسات المعملية وبناء القدرات.

كما يشارك المركز في العديد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية التي تركز على الجمع بين الحلول النظرية والتطبيقات العملية في مجالات تصميم جميع مرافق المخلفات الصلبة البلدية (محطات النقل، المدافن الصحية، تحويل المخلفات إلى طاقة) وإدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الصناعية، المسئولية الممتدة للمنتج، وضع المبادئ التوجيهية والسياسات والإشراف على أعمال التنفيذ.

وأشارت إلى أن المركز يهتم بالتعليم وبناء القدرات كخطوة أولية للمساعدة في تطوير إدارة المخلفات كما تعد المعرفة والتدريب العملي على تدابير إدارة المخلفات المناسبة هو شرط أساسي للتصدي الفعال لتحدي إدارة المخلفات في مصر.

وأوضحت أن المركز مجهز بكافة الأجهزة المعملية اللازمة لتغطية التوصيف الكامل لجميع أنواع قياسات عينات المياه ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة بأنواعها، لافتة إلى حصول المركز علي شهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025:2017).