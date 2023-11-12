الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

صيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث 19 نوفمبر

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة أ.د أماني كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور تامر محمد عصام  رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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صيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية، والاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، والسلاح السحري ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الطبية والنهج الجديدة لمكافحة العدوى.

ويحاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

ويشارك في حضور المؤتمر وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما يرصد المؤتمر جائزة لافضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وفى ختام المؤتمر سوف يقام معرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.

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