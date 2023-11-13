مركز الابتكار لطلاب صيدلة عين شمس: نقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة

نظمت وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الابتكار بجامعة عين شمس ندوة تعريفية عن أنشطة المركز ومشروع نوادي الابتكار ASU-iClub لنقل رؤية وأهداف النادي لطلاب الكلية ودوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس تستضيف ندوة للتعريف بأنشطة مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف الدكتور رحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق الدكتور شيريهان جلال المدير الأكاديمي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ihub.

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وحاضر بالندوة إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي بمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub ومدير مشروع نوادي الابتكار ASU-iClub حيث تم التعريف بنادي الابتكار الطلابي مع عرض نماذج من النجاحات التي ساهم فيها نادي الإبتكار لبعض الطلاب بجامعة عين شمس.

كما أكد أن مركز الإبتكار ASU-iHub يقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة من خلال التركيز على كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي ذا قدرة تنافسية في سوق العمل، وتحقيق التداخل بين مختلف التخصصات العلمية وتكوين فرق عمل بين الطلاب مما ينعكس على توليد مشروعات ريادية جديدة.

كما استعرض آخر شراكة بين جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية بألمانيا لتساعد في تأهيل مجتمع رواد الأعمال بالجامعة من خلال أنشطة مختلفة أهمها المدرسة الصيفية بألمانيا والشتوية بمصر لينتهي البرنامج بإطلاق Micro Credential MBA ‎.

و قد شارك في الندوة إنجي زكريا محمود محمد منسق مشاريع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس وممثلون من بنك مصر لتعريف الطلاب بخدمات البنك التي تدعم أفكارهم لتنفيذ المشروعات.