الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مركز الابتكار لطلاب صيدلة عين شمس: نقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بكلية الصيدلة جامعة عين  شمس، بالتعاون مع مركز الابتكار بجامعة عين شمس ندوة تعريفية عن أنشطة المركز ومشروع نوادي الابتكار ASU-iClub لنقل رؤية وأهداف النادي لطلاب الكلية ودوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس تستضيف ندوة للتعريف بأنشطة مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف الدكتور رحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق الدكتور شيريهان جلال المدير الأكاديمي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ihub.

Advertisements

وحاضر بالندوة إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي بمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub  ومدير مشروع نوادي الابتكار ASU-iClub حيث تم التعريف بنادي الابتكار الطلابي مع عرض نماذج من النجاحات التي ساهم فيها نادي الإبتكار لبعض الطلاب بجامعة عين شمس.

كما أكد أن مركز الإبتكار ASU-iHub يقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة من خلال التركيز على كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي ذا قدرة تنافسية في سوق العمل، وتحقيق التداخل بين مختلف التخصصات العلمية وتكوين فرق عمل بين الطلاب مما ينعكس على توليد مشروعات ريادية جديدة.

كما استعرض آخر شراكة بين جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية بألمانيا لتساعد في تأهيل مجتمع رواد الأعمال بالجامعة من خلال أنشطة مختلفة أهمها المدرسة الصيفية بألمانيا والشتوية بمصر لينتهي البرنامج بإطلاق Micro Credential MBA ‎.

و قد شارك في الندوة إنجي زكريا محمود محمد منسق مشاريع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس وممثلون من بنك مصر لتعريف الطلاب بخدمات البنك التي تدعم أفكارهم لتنفيذ المشروعات.

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس الابتكار وريادة الأعمال رئيس جامعة عين شمس كلية الصيدلة جامعة عين شمس عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال

مواد متعلقة

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

صيدلة عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الثالث 19 نوفمبر

هندسة عين شمس تفوز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

نواجه عالما إسلاميا موحدا من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هالاند

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية