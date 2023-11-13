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أخبار مصر

تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميًا، ليحقق 118% عام 2023، ليصبح فى فئة  Excellent Business School وفقًا للتصنيف العالمى Eduniversal Business Schools Ranking، وذلك ضمن أفضل 1000 كلية أعمال Business School على مستوى 153 دولة.

تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف العالمى لكلية التجارة جامعة عين شمس شهد تقدمًا ملحوظًا فى السنوات السابقة، حيث تقدم من 44% فى عام 2016، ليقفز إلى 115% فى عام 2018، ثم 116% فى عام 2022، ليكون 118% فى عام 2023.

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جامعة عين شمس 

وفي سياق آخر تفقد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الطبية لمتابعة آخر أعمال التطوير

 

وخلال الزيارة أشاد الدكتور محمد ضياء بالجهد المبذول للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهه بسرعة انتهاء الأعمال  لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس. 


وأثناء الجولة استمع  لما قدمه أ.د. على الأنور من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية، كذلك المراعاة فى التصميم إنشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى ٣٠ % بالإضافة إلى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.


واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارى الإنتهاء من أعمال الوجهات.


بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و150 سريرا داخليا و60 سرير رعاية من ضمنهم 20 سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للأشعة مزود بجهازي أشعة مقطعية.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال تطوير المدينة الطبية

كلية الطب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمرض السكرى

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