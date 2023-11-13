أخبار الفن اليوم.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يتصدران التريند بعد أنباء طلاقهما.. وعمرو دياب يتبرع بجزء من إيراد حفلاته لغزة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار والأحداث المتنوعة نستعرض أبرزها على النحو التالي:

على مدار الساعات الماضية تصدر الثنائي الفني هنا الزاهد وأحمد فهمي مؤشرات البحث عقب أن أعلن موقع الجرس اللبناني التابع للإعلامية نضال الأحمدية أنباء تؤكد انفصال “هنا وأحمد” عقب أن وصلت المشاكل بينهما لطريق مسدود، وبحسب ما نشرت أن الطلاق سيقع خلال أيام.

إلا أنه وحتى الآن لم يعلن الثنائي عن وقوع الطلاق وما زال كل منهم يتابع الآخر عبر منصات السوشيال ميديا كما لا يزالان محتفظين بصورهم عبر حسابات الإنستجرام.

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احتفلت أسرة فيلم الإسكندراني بتصوير آخر مشاهد العمل المقرر عرضه قريبا.

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

تستعد الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد لعرض مسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم “التليفزيون” في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض الترفيهي، وذلك على مسرح محمد العلي يوم 20 نوفمبر المقبل.

و أعلن الفنان الكبير عمرو دياب عن حفله الغنائي الجديد، المقرر إقامته بدولة الإمارات يوم 18 نوفمبر الجاري… ونشر عمرو دياب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "يعود حفل عمرو دياب في دبي بموعد جديد، السبت المقبل 18 نوفمبر.

وأضاف: تظل التذاكر الأصلية صالحة، وتتوفر الآن التذاكر الجديدة للتاريخ المعاد جدولته، وضمن حملة "تراحم من أجل غزة"، سيتم التبرع بجزء من عائداتها لصالح جمعية الهلال الأحمر، لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم.

يحيي النجمان إليسا ووائل كفوري حفلا غنائيا جديدا مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالاتي الفئة الأولي 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيهما، التي يحبها الجمهور السعودي.