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ثقافة وفنون

أسعار حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

إليسا ووائل كفوري،
إليسا ووائل كفوري، فيتو

يحيي النجمان إليسا ووائل كفوري حفلا غنائيا جديدا مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية. 

 

أسعار تذاكر إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالاتي الفئة الأولي 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.

 

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيهما، التي يحبها الجمهور السعودي. 

 

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ألبوم إليسا الجديد 

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

 

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

 

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