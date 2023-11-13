تفاصيل مسرحية "التلفزيون" لإيمي سمير غانم وحسن الرداد في موسم الرياض

تستعد الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد لعرض مسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم “التليفزيون” في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض الترفيهي، وذلك على مسرح محمد العلي يوم 20 نوفمبر المقبل.

أسعار تذاكر مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وكشفت الشركة المنظمة لمسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم “التليفزيون” عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى سعرها 1,350 ريالا سعوديا

الفئة الثانية 1,080 ريالا سعوديا

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الفئة الثالثة 900 ريال سعودي

الفئة الرابعة والأخيرة 760 ريالا سعوديا.

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.