الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانتهاء تصويره، وهذا الموعد المبدئي لعرضه (صور)

أسرة فيلم الإسكندراني،فيتو
أسرة فيلم الإسكندراني،فيتو

احتفلت أسرة فيلم الإسكندراني  بتصوير آخر مشاهد  العمل المقرر عرضه قريبا،  في الأيام الماضية.

أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بـ انتهاء التصوير

 ويستعد هذا الأسبوع صناع فيلم الإسكندراني للسفر  إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم حوالي شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

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 وفيلم الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويشار إلى أن هذا العمل، كان يريد أن يُخرِجه الراحل عاطف الطيب، ورشح الأخير الفنان أحمد زكي، ونور الشريف لبطولة الفيلم قبل وفاته، لكن لم يتم الاتفاق عليهم بشكل رسمي.

ووقع اختيار المخرج خالد يوسف على رواية الإسكندراني، ووضع لها رؤية درامية عصرية، لتدور الأحداث في زمننا، ورشح الفنان أحمد العوضي لتقدم بطولة هذا العمل، إذ أكد أن العوضي هو الأنسب لتقديم دور "بكر" هذا البطل الشعبي، الذي يخوض مغامرات كبيرة في الإسكندرية وإيطاليا.

 

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