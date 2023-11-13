الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد إعلانه استئناف النشاط، تفاصيل حفل وأغاني عمرو دياب الجديدة

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

عمرو دياب ، أعلن الفنان عمرو دياب، عن استئناف نشاطه الفني، بعد فترة من التوقف نظرا لأحداث فلسطين المتسارعة، ومعاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل الجيش الصهيوني.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو تفاصيل حفل وأغاني عمرو دياب الجديدة بعد الإعلان عن عودته؟

أعلن عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير (إنستجرام) عن موعد عودته لتقديم حفلاته الغنائية من جديد وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أحداث غزة.

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حفل عمرو دياب في دبي

وكشف عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًّا مميزًا وذلك يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق ومحبي الهضبة.

أغاني عمرو دياب الجديدة 

وكان عمرو دياب قرر تأجيل طرح أغاني الجديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني،  لكنه  تعاون مع عدد من صناع الموسيقى في أغاني جديدة من المقرر طرحهم قريبا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيي ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.

دعم عمرو دياب لـ غزة 

وكان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

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