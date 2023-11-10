إليسا تتحدث عن أسباب تأخر طرح ألبومها

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها المنتظر خلال لقائها مع عرب وود: مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح.

علي الجانب الآخر، كانت عادت المياه إلى مجاريها مرة أخرى بين المطربة اللبنانية إليسا وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث زارت إليسا مؤخرا مقر الشركة الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، وكان فى استقبالها الرئيس التنفيذى لشركة روتانا سالم الهندى، وأعد لها حفلا خاصا بمناسبة عيد ميلادها الـ51، لتبدأ بذلك صفحة جديدة بين الطرفين بعد فترة من الخلافات وانقطاع التعاون بينهما.

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كانت إليسا لجأت إلى شركة أخرى أنتجت لها ألبومها الأخير، ولكنها سرعان ما عادت إلى روتانا التى تعاونت معها لمدة 23 عاما سابقة، وحققت تحت رايتها نجاحا منقطع النظير.

وخلال الزيارة أقرت إليسا بأنها نادمة على التعاون مع شركة أخرى غير روتانا فى ألبومها الأخير، مؤكدة أنها وروتانا كبرنا معًا، ولا يستغنى كل منهما عن الآخر، وهو نفس المعنى الذي عبر عنه سالم الهندي رئيس روتانا وأكد أن النجمة اللبنانية فرد مهم فى عائلة روتانا، وسيستكملان معًا رحلة النجاح الاستثنائي.

وبحسب معلومات وصلت إليها «فيتو» فإن هذا الصلح بين روتانا وإليسا سيطرح ثمرته قريبا، وسيكون هناك ألبوم جديد للنجمة اللبنانية من إنتاج روتانا خلال الفترة القليلة المقبلة.

غير أن المصادر أكدت أن هذا الألبوم لن يكون فى شتاء 2023 مثل ما كانت تنوى إليسا، وإنما سيتم تأجيله إلى العام المقبل 2024، خاصة أن الأجواء حاليا غير مناسبة لأية نشاطات فنية بسبب ما يحدث على الأراضي الفلسطينية العربية من عمليات قتل جماعى لأهالى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشمة.

ألبوم إليسا الجديد من المتوقع أن يتم طرحه بداية العام المقبل 2024 وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين البارزين، من بينهم الملحن الشهير محمد يحيى الذي سيكون ملحنا لعدد من أغاني هذا الألبوم، وبالفعل بدأ يحيى العمل على هذه الأغانى.

ومن المقرر أن تبدأ إليسا التجهيز لهذا الألبوم من بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يضم باقة من الألوان المتنوعة ما بين الرومانسى والتراجيدى وغيرها من الأغنيات، لكن ستكون الغلبة للطابع الرومانسى كعادة ملكة الإحساس دائمًا.

من أبرز الشعراء أيضًا الذين ستتعاون معهم إليسا فى ألبومها الجديد هو الشاعر الغنائى أمير طعيمة، والذى تجمعه بالمطربة اللبنانية حالة من التفاهم والانسجام الشديد، وسبق لهما أن سجلا نجاحا كبيرا فى ألبومات سابقة من أشهرها ألبوم «إلى كل اللى بيحبوني»، وغيره من الألبومات الأخرى، وقد يتواجد أيضًا الشاعر أيمن بهجت قمر والذى كتب أغنية إليسا الأخيرة «العقد»، وكانت تلك الأغنية هى أول تعاون بين إليسا وأيمن بهجت قمر، ويبدو أنها كانت البداية لأعمال أخرى قادمة فى الطريق.

وقد يتواجد فى ألبوم إليسا الجديد أيضًا الشاعر والملحن عزيز الشافعى.