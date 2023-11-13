الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي، فيتو

على مدار الساعات الماضية تصدر الثنائي الفني هنا الزاهد وأحمد فهمي مؤشرات البحث عقب أن أعلن موقع الجرس اللبناني التابع للإعلامية نضال الأحمدية أنباء تؤكد انفصال “هنا وأحمد” عقب أن وصلت المشاكل بينهما لطريق مسدود، وبحسب ما نشرت أن الطلاق سيقع خلال أيام.

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إلى أنه وحتى الآن لم يعلن الثنائي عن وقوع الطلاق وما زال كل منهم يتابع الآخر عبر منصات السوشيال ميديا كما لا يزالان محتفظين بصورهم عبر حسابات الإنستجرام. 

فيلم مستر إكس

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي التي جمعته مع زوجته هنا الزاهد هو فيلم "مستر إكس" وشاركهما البطولة كل من؛ أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

 

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

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