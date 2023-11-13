أخبار مصر اليوم.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا.. والإفتاء تعلن الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية:

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون رعدية على وسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جنوب البحر الأحمر وخليج العقبة تمتد خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.

افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بحضور عدد من المحافظين والسفراء (فيديو وصور)



افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مهرجان التمور بنادي الزراعيين في الدقي، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن مهرجان الجيزة للتمور، يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الإعتماد، وقد سبق هذا الإعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجى واعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.

وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة إلى مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.



نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية لمتابعة الأسواق والتصدي لأية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وكذلك التأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، ومتابعة أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيضات.

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مشددا أنه يجب على المستهلك التأكد من أن السعر المُعلن شامل الخدمة والضريبة.

الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس اليوم الإثنين هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445هجريا بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار، إلى أنه لم يتسنَ لها رؤية الهلال، وعلى ذلك أعلنت الدار أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهـر ربيع الآخر وأن يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا.

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 4291 لسنة 2023 بأن يرخص لهيئة دعم وتطوير الجامعات بالاشتراك مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية في تأسيس شركة مساهمة باسم “شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم”.

يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، على أن يكون غرضها توفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض هيئة دعم وتطوير الجامعات.



موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر بالزيادات الجديدة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء المقبل من شهر نوفمبر الجاري وذلك مع استمرار صرف الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر بالزيادة الجديدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي من خلال كروت الصرف ميزة، ومكاتب البريد ومنفذ شركة فوري وذلك لجميع الفئات المستحقة للدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

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