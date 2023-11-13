الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

دار الإفتاء: الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا

هلال شهر جمادى الأولى
هلال شهر جمادى الأولى

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس اليوم الإثنين هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445هجريا بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

 

وأشارت الدار، إلى أنه لم يتسنَ لها رؤية الهلال، وعلى ذلك أعلنت الدار أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهـر ربيع الآخر وأن يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445هجريا.

هلال شهر جمادى الأولى 

ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

Advertisements

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 

غرة جمادى الأولى
 

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيًا يوم الأربعاء 15/11/2023م.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هلال شهر جمادي الاولي غرة جمادى الاول الإفتاء المصرية المعهد القومى للبحوث الفلكية هلال شهر جمادي الاول دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية شهر جمادى الأولى شهر ربيع الاخر غرة شهر جمادى الأول

مواد متعلقة

الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا بعد ساعات

البحوث الفلكية: غرة جمادى الأولى 15 نوفمبر

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

المزيد
الجريدة الرسمية