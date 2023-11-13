افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بحضور عدد من المحافظين والسفراء (فيديو وصور)

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مهرجان التمور بنادي الزراعيين في الدقي، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن مهرجان الجيزة للتمور، يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

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المشاركون في المعرض

وقال محافظ الجيزة: إنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة ضخّت الدولة والقطاع الخاص استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

وشارك من الواحات البحرية 40 عارضا بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى، ويأتي المهرجان استكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.