"حماية المستهلك" يلزم التاجر بعرض سعر السلعة شامل الخدمة والضريبة في عروض الجمعة البيضاء

يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية لمتابعة الأسواق والتصدي لأية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وكذلك التأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، ومتابعة أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيضات .

نصائح حماية المستهلك في عروض الجمعة البيضاء

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مشددا أنه يجب على المستهلك التأكد من أن السعر المُعلن شامل الخدمة والضريبة.

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وألزم جهاز حماية المستهلك التاجر أو مُقدم الخدمة بأن يُعلن عن سعر السلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شامل الخدمة والضريبة، موضحا أن مخالفة ذلك القرار يعتبر مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

شكاوى حماية المستهلك

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الى التوجه بشكواهم الى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

نصائح حماية المستهلك

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

احرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".

تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

العروض الوهمية في الجمعة البيضاء.

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